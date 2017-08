Jô festeja ‘gol’ de Léo Santos e cobra melhora do Corinthians

A vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre a Chapecoense nesta quarta-feira teve Jô como protagonista, autor do gol solitário da partida, mas também contou com uma grande atuação de Léo Santos, que salvou uma bola em cima da linha e praticamente fez outro gol para o time alvinegro.

Ao final da partida, Jô disse que Léo Santos e ele tiveram a mesma importância na partida. “Os dois foram importantes. Léo Santos fez uma leitura maravilhosa para evitar o gol. Ele está de parabéns, foi muito seguro. Fizemos uma boa partida e podíamos ter tido um volume maior, mas ganhamos os três pontos e estamos de parabéns”, comentou o atacante, em entrevista ao Premiere FC.

Artilheiro do Campeonato Brasileiro com 12 gols, junto com Henrique Dourado, Jô ainda destacou que, apesar do resultado positivo, o Corinthians precisa melhorar para as próximas partidas. “Temos que manter os pés no chão e a concentração. A torcida faz a festa dela, pois temos uma vantagem considerável, mas temos de voltar a jogar melhor, dar um pouco mais”, analisou.