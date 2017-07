Jô elogia Pedrinho no Corinthians: ‘Pode ser como Bernard’

Foto: Daniel Augusto Jr - Ag. Corinthians

O Corinthians se reapresentou nesta terça-feira pela manhã no CT Joaquim Grava ainda no clima da vitória do último domingo, sobre o Botafogo, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. A comemoração pelo resultado ganhou como ingrediente a boa atuação do meia Pedrinho, revelação das categorias de base do clube e alvo de elogios do atacante Jô durante entrevista coletiva.

O experiente jogador corintiano comparou o colega a um ex-companheiro de Atlético-MG e seleção brasileira, Bernard. “Eu sempre converso com o Pedrinho e os meninos mais novos, tudo tem seu tempo. O que a gente faz nos treinamentos reflete em campo. Se ele me escutar, vai ser como o Bernard, que acabou jogando a Copa do Mundo”, disse Jô, nesta terça-feira.

LEIA TAMBÉM: Sirigu é liberado pelo PSG e vai reforçar o Torino

Os dois concederam entrevista coletiva em um manhã marcada pelo jogo-treino contra o Bragantino com a presença do meia Danilo. Os titulares fizeram trabalho regenerativo e têm novo compromisso apenas no fim de semana, quando, pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebe no Itaquerão a Ponte Preta na reedição da final do último Campeonato Paulista.