Jô destaca paciência e organização do time

Uma das perguntas mais repetidas nos últimos meses no futebol brasileiro é: “Como parar o Corinthians?” O time de Fábio Carille está há 33 jogos invicto e lidera o Campeonato Brasileiro com oito pontos de vantagem para o segundo colocado Grêmio. Para o atacante Jô, a equipe não tem segredo, mas conta com duas virtudes que tem feito a diferença.

“Paciência e organização são as nossas virtudes. Pega um adversário que se defende, em alguns casos, com nove atrás, é difícil para fazer gol. Eles até conseguem criar chances, mas a gente tem um trabalho com seriedade e estamos superando todas as adversidades”, disse o atacante, autor de 11 gols no Brasileirão, número que o deixa como artilheiro do torneio.

Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians / Divulgação

O atacante ressalta a importância de conseguir bons resultados fora de casa. Embora o time adote o discurso de pensar jogo a jogo, a partida contra o Atlético-MG acabou sendo especial pela qualidade do elenco da equipe mineira.