Jô destaca confiança no Corinthians e já mira clássico com o Palmeiras

O atacante Jô enalteceu a confiança do elenco do Corinthians após a boa vitória sobre a Ponte Preta, sábado, por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Para o jogador, o bom momento do time será fundamental para encarar o Palmeiras na quarta-feira, no Allianz Parque.

“Confiança grande pelo fato de ser líder e estar a tanto tempo sem perder. Isso dá tranquilidade para fazer um jogo seguro. A gente acredita um no outro”, comentou o atacante, destacando que o clássico será bem diferente do disputado no início do ano, no Campeonato Paulista, quando o Corinthians saiu vitorioso.

“Esse clássico é diferente do Campeonato Paulista, quando a gente vinha de desconfiança. Desta vez vamos com um time montado. Será difícil, precisamos ter sabedoria pra jogar”, acrescentou.