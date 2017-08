Jô avalia que pausa no Brasileirão será benéfica ao Corinthians

O atacante Jô avaliou que a paralisação no Campeonato Brasileiro poderá ser boa para o Corinthians voltar aos eixos após a derrota para o lanterna Atlético Goianiense, no último sábado, em casa. O jogador diz que o time tem de aproveitar o período sem jogos por causa das Eliminatórias da Copa do Mundo para treinar mais finalização, principalmente.

“Essa pausa vai ser boa para a gente treinar mais, finalizar mais, se concentrar mais. Tivemos muitas oportunidades, mas é natural errar. Esse período vai ser bom para a gente refletir”, disse o atacante em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no CT do Parque Ecológico.

Jô revelou, inclusive, que segue um conselho que recebeu de Ronaldo Fenômeno na hora dos treinos de finalização. “Uma frase que escutei do Ronaldo é que você precisa acertar o gol, pois a chance aumenta muito de você fazer o gol assim. A próxima etapa é tirar do goleiro. É treino, é como basquete, é repetição. Pontaria você vai afiando. Treino sempre e por isso tem dado certo”, afirmou.