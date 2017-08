Jesus marca, City vira sobre o Bournemouth nos acréscimos e vence no Inglês

O Manchester City sofreu muito, mas arrancou a segunda vitória no Campeonato Inglês neste sábado. Diante do Bournemouth fora de casa, a equipe de Pep Guardiola saiu atrás no placar, mas contou com um gol de Gabriel Jesus e outro de Sterling, polêmico, já depois dos acréscimos prometidos pelo árbitro, para bater o adversário por 2 a 1.

Com o resultado, o City chegou a sete pontos na competição após três partidas. Por causa da pausa no campeonato para as Eliminatórias, só volta a campo no dia 9 de setembro, quando encara o Liverpool em casa. Já o Bournemouth segue sem pontuar e duela com o Arsenal, em Londres, no mesmo dia.

Apesar da derrota, o Bournemouth começou melhor e surpreendeu ao abrir o placar logo aos 12 minutos. Otamendi afastou cruzamento da esquerda, mas Daniels chegou batendo de primeira, mesmo sem muito ângulo, da entrada da área. A bola saiu com força e ainda tocou no travessão, sem chances para Ederson.