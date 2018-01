Jérôme Valcke entra na mira da polícia espanhola

Uma propriedade em nome do francês Jérôme Valcke, ex-secretário-geral da Fifa, foi alvo de uma operação por parte da polícia em Barcelona, no final de novembro do ano passado. A ação, mantida em sigilo de Justiça, faz parte das investigações conduzidas por procuradores de diferentes países sobre a eventual participação do dirigente na venda de direitos da Copa do Mundo para empresários do Catar.

Em 2017, Jérôme Valcke passou a ser investigado na Suíça por conta de sua relação com a Bein Media Group, por suposta corrupção na escolha de contratos de TV para a Copa do Mundo. No centro da polêmica está Nasser Al-Khelaïfi, o homem que bancou a transferência recorde de Neymar do Barcelona ao Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros e hoje dono do time de Paris.

Mas, acima de tudo, trata-se do emissário do Catar para o futebol no Ocidente. Ele é suspeito de ter pago milhões em propinas para garantir os contratos com a Fifa, justamente nos anos em que Jérôme Valcke era o secretário-geral da entidade.