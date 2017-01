Jejum sem jogos do Rio Branco está perto de terminar

Quando a bola rolar no estádio Nicolau Alayon, neste sábado (28), às 16 horas, em São Paulo, em duelo contra o Nacional pela rodada de abertura do Campeonato Paulista da Série A3, o Rio Branco voltará a jogar oficialmente após 299 dias. A ausência da equipe na Copa Paulista do ano passado ocasionou um dos mais longos períodos de inatividade da história do clube. Agora que o jejum está perto de chegar ao fim, a ansiedade já passa a tomar conta dos jogadores do Tigre. Foto: Sanderson Barbarini / FOCO NO ESPORTE

Para os jogadores que fazem parte da pré-temporada do clube desde o começo, no dia 17 de novembro do ano passado, o frio na barriga só aumenta. “Trabalhamos mais de 40 dias, descontando as folgas e a liberação para as festas de fim de ano. É claro que bate aquela ansiedade, aquele ‘friozinho’. Os jogos-treino que fizemos nos deram uma boa impressão, mas agora esperamos repetir aquilo que temos feito na preparação também quando valer três pontos”, comenta o meia Tiago Silva, recordando dos quatro amistosos feitos pelo Rio Branco na preparação, em que conquistou uma vitória (2 a 1 sobre o Velo Clube), dois empates (1 a 1 contra Mogi Mirim e Audax) e uma derrota (2 a 0 para o XV de Piracicaba).

LEIA TAMBÉM: Lugar aberto na A3 gera embate entre times

Segundo o meio-campista, o longo período de treinamentos pode fazer uma diferença a favor do Tigre ao longo da Série A3. “Sem dúvidas essa preparação longa ajuda a ganhar um ritmo de jogo mais cedo e dá boas condições para começarmos bem a competição. Esperamos que os pontos ganhos no começo possam fazer uma grande diferença no final para buscarmos primeiro a classificação e depois o acesso”, comenta.

Na Série A3, os 20 clubes se enfrentarão entre si em turno único, com os seis últimos sendo rebaixados e os oito melhores avançando para as quartas de final. Depois, haverá duas fases de mata-mata até a definição dos dois times que conquistarão o acesso e disputarão a decisão.

APITO

A FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu nesta quinta-feira (26) as arbitragens da primeira rodada da competição. O jogo entre Rio Branco e Nacional terá Willer Fulgêncio Santos no apito. O Tigre já está definido pelo técnico João Batista para a estreia com Ronaldo no gol, Mima e Keitá nas laterais e Rafael Rufino e Diogo compondo a dupla de zaga. O meio-campo terá os volantes Fábio Baiano e Bismarck e o meia Tiago Silva. Já o trio de ataque será formado por Wellington, Wallace e Júlio.

LEIA TAMBÉM: Bragança Paulista deve ser a casa temporária do Rio Branco