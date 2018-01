Jefferson falha, mas Botafogo marca aos 49 e empata com a Portuguesa na estreia

No que depender da primeira impressão, o torcedor do Botafogo terá muitos motivos para se preocupar nesta temporada. O time alvinegro não jogou bem na estreia do Campeonato Carioca, viu a Portuguesa abrir dois gols de vantagem, mas reagiu e, na base do esforço, arrancou um empate por 2 a 2 nesta terça-feira, no Engenhão, no último lance da partida.

Sem criatividade e ainda mostrando muita falta de ritmo, o Botafogo viu seu domínio territorial praticamente não gerar oportunidades. Sassá, da Portuguesa, marcou duas vezes no primeiro tempo, com direito a falha crassa de Jefferson. Mas, na etapa final, Brenner marcou de pênalti e Marcos Vinícius, aos 49, deixou tudo igual.

LEIA TAMBÉM: Na mira do Corinthians, Tréllez pede para deixar o Vitória

O Botafogo pareceu sentir falta de nomes importantes, como Victor Luis e Roger, e do estilo de jogo de Jair Ventura. O novo treinador, Felipe Conceição, terá bastante trabalho para organizar a equipe, que volta a campo já para um clássico, diante do Fluminense, sábado, no Maracanã. No mesmo dia, a Portuguesa recebe o Madureira no Luso-Brasileiro.