Jean Natal mira mais gols em nova passagem pelo União

De volta ao União Barbarense para a disputa do Campeonato Paulista da Série A3, Jean Natal está “faminto”. Em sua primeira passagem pelo clube, em 2015, o meio-campista ficou marcado pelos bons jogos que fez na Copa Paulista, quando o time alcançou as semifinais, mas marcou apenas dois gols em toda a competição. Agora, ele espera balançar as redes mais vezes para dar a sua contribuição para a equipe ir em buscar do acesso.

“Tive uma passagem muito boa aqui, é um lugar que me identifico, com a torcida e a cidade. Meu futebol não mudou muito não de lá para cá, mas o que a torcida e a imprensa vão notar é que o Jean Natal está um pouco mais faminto agora. Quero chegar mais na frente, fazer mais gols, ser visto como goleador também”, disse o meia, em entrevista à rádio Luzes da Ribalta.

Com 29 anos, Jean Natal é um dos mais experientes do elenco que iniciou a preparação para a Série A3 esta semana. Ele só é mais novo que o volante Cláudio Britto, de 41 anos, e o lateral-direito Alex Ferreira, de 30. Por isso, assumir o protagonismo em campo, com assistências e também gols, são a maior motivação de Jean Natal.