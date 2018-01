Jean exalta Ceni e espera disputa ‘saudável’ com Sidão

Foto: Érico Leonan - saopaulofc.net

Novo goleiro do São Paulo, Jean foi apresentado nesta terça-feira no CT da Barra Funda. Comprado do Bahia por cerca de R$ 10 milhões, o atleta assinou contrato de cinco temporadas com o clube paulista. Na coletiva de apresentação, ao lado do coordenador de futebol tricolor, Ricardo Rocha, o reforço exaltou a história de Rogério Ceni no São Paulo e disse que espera uma disputa saudável pela titularidade com Sidão, que terminou 2017 em alta.

“Não tem briga, mas se tiver, vai ser saudável. Sidão terminou o ano muito bem, com grandes atuações”, disse o atleta. A gente treina, o jogador é escalado no treino e a gente vem treinando, a decisão é do Dorival [Junior] e eu chego para somar dentro ou fora de campo. Quanto ao Rogério, ele é um ídolo para mim, uma referência como goleiro e atleta. Ele tem uma grande e linda história aqui, e eu venho construir a minha.”

LEIA TAMBÉM: Base vê Copa São Paulo como vitrine para Dorival

Jean comentou um vídeo que circula nas redes sociais em que aparece comemorando um gol de falta falando em tom de brincadeira “Sou o novo Rogério Ceni”. “Foi em 2016, a gente estava com o Bahia no CT do Palmeiras treinando para um jogo pela Série B, eu fiz o gol e brinquei. Toda criança já brincou que era seu ídolo, não quis me comparar. Ele é um ídolo.”