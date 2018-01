Jean diz ter aceitado cirurgia em comum acordo com comissão técnico do Palmeiras

O lateral-direito Jean, do Palmeiras, publicou comunicado oficial nesta sexta-feira para esclarecer os motivos que o levaram até a cirurgia no joelho direito, realizada na última quarta. O jogador negou rumores de que tenha procurado o procedimento por estar descontente com o tratamento dado pelo clube ao seu problema de cartilagem.

“Gostaria de deixar bem claro que foi uma decisão tomada em comum acordo com os médicos do Palmeiras. Teríamos a possibilidade de continuar um tratamento conservador, mas optamos pela cirurgia, que deve me deixar completamente apto nos próximos meses”, comentou. O prazo estipulado de recuperação deve ser de até dois meses fora do time.

Jean passou o último ano com dores no joelho. O problema, causado por desgaste da cartilagem, levou a comissão técnica a estabelecer um cronograma de treinos específico para o lateral-direito. Porém, durante os testes de pré-temporada, o Palmeiras entendeu ser necessário deslocar um dos ossos para tentar aliviar a pressão no local.