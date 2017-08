Jean culpa punição e jogos longe de São Januário por derrotas do Vasco

Um dos atletas mais regulares do elenco do Vasco, o volante Jean culpou nesta sexta-feira os jogos longe de São Januário pelos maus resultados recentes da equipe carioca no Brasileirão. O Vasco foi derrotado nas últimas partidas em que atuou como mandante, contra Atlético-PR e Cruzeiro, na noite de quinta.

O Vasco foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com gancho de seis jogos por conta da confusão entre torcidas organizadas no clássico com o Flamengo, em São Januário, no mês passado. O tumulto deixou feridos e até um torcedor morto. O time carioca já cumpriu dois destes jogos de suspensão. Sem poder jogar em casa, mandou estas partidas no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

“Com todo carinho a Volta Redonda, cidade nos acolheu superbem, mas São Januário é São Januário, nosso caldeirão. Os números falam por si só. O nosso aproveitamento dentro de casa, dentro de São Januário, era algo absurdo. Quem vinha jogar contra nós aqui, sabia o tamanho e o peso que é”, declarou Jean, nesta sexta, um dia após a derrota por 3 a o para o Cruzeiro.