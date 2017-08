Jean brinca e diz que Palmeiras se escondeu no CT para evitar espionagem

Na semana de um clássico tenso entre Palmeiras e São Paulo, que se encontram no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o time alviverde tomou cuidados para não permitir a espionagem do rival. Com os dois centros de treinamento lado a lado, a equipe do técnico Cuca buscou trabalhar nos últimos dias em locais mais afastados do muro que separa as casas dos dois clubes, para evitar dar pistas ao adversário.

O lateral-direito Jean brincou nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, ao declarar que o clube temeu ter as atividades bisbilhotas por algum drone comandado pelo São Paulo. “A gente até conversou em um lugar mais separado, para não chegar um aparelho desses. Isso mostra a importância do jogo, grandeza do clássico, todos usando a sua arma para não ser surpreendido”, afirmou. A equipe se preparou para o confronto com treinos fechados.

O tema dos drones também foi comentado pelo técnico Dorival Junior, do São Paulo, na entrevista coletiva desta sexta-feira. O clássico no Allianz Parque reúne dois times em crise. O Palmeiras, há três rodadas sem ganhar, vive a frustração por eliminações seguidas na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. Já o adversário busca aliviar o sufoco na tabela e sair da zona de rebaixamento.