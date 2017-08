Jayme enaltece alegria do Fla em 5 a 0 e Vinicius Júnior festeja 1º gol pelo time

O técnico interino do Flamengo, Jayme de Almeida, festejou em entrevista coletiva o retorno da alegria entre os jogadores após a goleada por 5 a 0 sobre o Palestino, nesta quarta-feira, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, que resultou na classificação da equipe carioca para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O treinador lembrou do abalo sofrido pelo elenco após a demissão de Zé Ricardo e o trabalho que fez para recuperar a confiança dos atletas.

“Depois de tudo que o Flamengo passou, a responsabilidade cresceu muito e minha preocupação maior foi a forma de como lidar com o jogo e com o nosso astral. A nossa moral estava baixa. Lidei com isso, falei com eles, sabia que o Palestino vinha forte. Os primeiros 20 minutos foram fortes. Fizemos belo jogo, com muito amor e dedicação. Nossa estratégia de jogar nos contra-ataques deu resultado fantástico”, destacou o treinador interino, que comandou o time pela primeira vez após a demissão sofrida pelo técnico Zé Ricardo, ocorrida no último final de semana após derrota para o Vitória, em casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Jayme – que não confirmou se continuará comandando a equipe no próximo compromisso do time flamenguista, no domingo, às 16 horas, em Belo Horizonte, diante do Atlético Mineiro, pela 20ª rodada do Brasileirão – também exaltou a atuação do jovem Vinicius Júnior e o primeiro gol do atacante com a camisa rubro-negra. “O gol tirou um peso enorme das costas do garoto e todo mundo estava esperando por isso”, afirmou.