Japão vence Austrália e se classifica para a Copa do Mundo

A seleção do Japão está classificada para a Copa do Mundo de 2018. Nesta quinta-feira, a equipe assegurou antecipadamente a sua vaga no torneio na Rússia ao derrotar a Austrália por 2 a 0, em Saitama, pela penúltima rodada da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas.

O triunfo levou a seleção do Japão aos 20 pontos, na liderança do Grupo B, situação que não poderá ser alterada na rodada final da chave, pois Arábia Saudita e Austrália somam 16 pontos cada. Os Emirados Árabes Unidos estão na quarta posição, com 13. Os dois primeiros se garantem na Copa e o terceiro vai disputar uma repescagem continental por uma vaga na repescagem mundial.

No duelo desta quinta-feira em Saitama, Takuma Asano abriu o placar para a seleção japonesa aos 41 minutos do primeiro tempo. Depois, no final da segunda etapa, Yosuke Ideguchi, aos 38 minutos, marcou o segundo gol e sacramentou a classificação da sua equipe para o Mundial da Rússia.