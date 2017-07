Jandrei brilha nos pênaltis e Chapecoense avança às oitavas da Copa Sul-Americana

A Chapecoense está classificada para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após bater os argentinos do Defensa y Justicia por 1 a 0, devolvendo o resultado do jogo de ida, em Buenos Aires, o time brasileiro avançou na disputa por pênaltis por 4 a 2, graças a Jandrei. O goleiro defendeu duas cobranças no gol próximo às cabines de imprensa da Arena Condá, em Chapecó (SC), o mesmo em que Danilo fez história na campanha do título continental do ano passado.

Classificada, a Chapecoense enfrenta o vencedor do confronto entre Flamengo e Palestino, do Chile. No jogo de ida, os brasileiros construíram larga vantagem com vitória por 5 a 2, mesmo jogando fora de casa. A partida de volta será disputada no próximo dia 9 de agosto, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio.

O time brasileiro começou desligado e por pouco não tomou um gol logo no primeiro ataque argentino, em cruzamento da esquerda que Kaprof completou de dentro da pequena área, mas mandou por cima.