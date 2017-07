Jamaica supera México e jogará final da Copa Ouro com os Estados Unidos

Com um belo gol de Kemar Lawrence em cobrança de falta nos últimos minutos do segundo tempo, a seleção da Jamaica acabou com o sonho do México de conquistar o bicampeonato consecutivo da Copa Ouro ao derrotá-lo por 1 a 0, pelas semifinais, na noite de domingo, no Rose Bowl, em Pasadena.

A Jamaica, que superou o México pela primeira vez em sete encontros na Copa Ouro e apenas pela terceira na sua história, enfrentará os Estados Unidos na final da próxima quarta-feira, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia.

LEIA TAMBÉM: Cruzeiro mira empenho coletivo em casa para segurar elenco renomado do Flamengo

Lawrence cobrou uma falta com um chute colocado no ângulo direito da meta defendida por Jesús Corona aos 43 minutos do segundo tempo e isso bastou para os jamaicanos, que se classificaram pela segunda ocasião consecutiva à final desse torneio.