Jair Ventura valoriza empate, mas lamenta protesto da torcida do Botafogo

O técnico Jair Ventura valorizou o empate fora de casa do Botafogo com o São Paulo, na noite deste domingo. Mas não deixou de criticar parte da torcida que invadiu o treino da equipe no Engenhão, no sábado, e atrapalhou a preparação final da equipe para a partida disputada no Pacaembu, pela 36ª rodada do Brasileirão.

“Nós fomos prejudicados. Essas pessoas que invadiram o treino não nos deixaram trabalhar. Eu falei antes da partida, antes de qualquer resultado, que isso não é benéfico. A gente tem uma rotina, um calendário muito cheio, poucos dias de trabalho, já que em 48 horas você tem o trabalho de recuperação. A gente não conseguiu trabalhar no único dia que tinha”, lamentou o treinador.

Jair Ventura revelou aos jornalistas, na entrevista coletiva pós-jogo, que precisou improvisar na preparação da equipe por conta da invasão. “Vocês viram que eu fiz uma formação diferente e foi mais na base do vídeo e da conversa. A gente foi impedido de trabalhar, o que a gente é pago para fazer. É uma pena. A pessoa achou que ia ajudar e acabou prejudicando.”