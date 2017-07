Jair Ventura prega ‘virada de chave’ no Botafogo em retorno à Copa Libertadores

O técnico Jair Ventura enfatizou em entrevista coletiva nesta quarta-feira, após treino do Botafogo no estádio Parque Central, em Montevidéu, que a equipe brasileira já esqueceu os tropeços das últimas rodadas no Campeonato Brasileiro – derrotas para Avaí e Corinthians – e “virou a chave” para o confronto desta quinta contra o Nacional, do Uruguai, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O treinador projetou um duelo difícil, mas frisou que espera uma vitória mesmo fora de casa.

“Ficamos muito tempo sem jogar essa competição (Libertadores), mas a chave já está totalmente virada para esse desafio. Lutamos muito ano passado para entrar na Libertadores, lutamos muito para avançarmos para a fase de grupos e não será agora que vamos vender barato o jogo. Vamos com o mesmo empenho. Nossa equipe pode ter limitações, dificuldades, mas a entrega e a organização não podemos deixar de fazer. O Nacional é uma grande equipe, mas temos tudo para sairmos daqui com a vitória”, projetou Jair Ventura.

A principal dúvida botafoguense para o confronto contra os uruguaios é a escalação do meia Matheus Fernandes desde o início da partida. Já liberado pelo departamento médico do clube (ele tinha uma lesão na coxa direita), o jogador participou do treinamento desta quarta-feira junto com o elenco, mas pode começar no banco de reservas.