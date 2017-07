Jair Ventura pede pés no chão com vantagem do Botafogo e elogia João Paulo

A vitória por 1 a 0 sobre o uruguaio Nacional foi muito celebrada pelo Botafogo, mas o técnico Jair Ventura fez questão de adotar um discurso cuidadoso ao comentar a vantagem obtida pelo seu time no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Ele destacou que o time precisará jogar em alto nível como mandante para avançar na competição.

“A gente tem que ficar com os pés no chão. A vantagem é mínima. O Nacional tem uma equipe muito boa. Temos que fazer um bom jogo na nossa casa também”, afirmou Jair Ventura após o triunfo na noite de quinta-feira no Estádio Parque Central, em Montevidéu.

O gol do triunfo do Botafogo foi marcado por João Paulo, sendo o primeiro do meia desde a sua chegada ao clube. Jair Ventura explicou que vem conversando com o jogador para que ele finalize mais e acredita que com a confiança adquirida pelo importante gol, a tendência é de que o jogador deslanche de vez.