Jair Ventura nega acerto com o Atlético-MG e garante foco no Botafogo

O técnico Jair Ventura negou nesta quarta-feira que esteja acertado com o Atlético Mineiro para comandar a equipe em 2018. O treinador garantiu estar focado no Botafogo, em busca da vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Nesta quinta, o time carioca vai enfrentar o Atlético-GO, no Engenhão, pela 35ª do Brasileirão.

“Não tenho nada acertado com o Atlético-MG. Estou feliz aqui, o Galo já tem treinador e ele é meu amigo”, afirmou o técnico botafoguense. “Foco total no Botafogo. Tenho contrato e estou muito concentrado em levar o time à Copa Libertadores do ano que vem”, declarou Jair.

LEIA TAMBÉM: Em treino fechado, Palmeiras começa a esboçar titulares para clássico

O Botafogo ocupa atualmente a sexta colocação da tabela do Brasileirão, dentro da zona de classificação à Libertadores. Mas, como tem apenas dois pontos acima do Vasco, primeiro time fora desta zona, não pode perder pontos contra o lanterna da competição.