Jair Ventura minimiza pressão no Botafogo por Libertadores: ‘Sem obrigação’

O técnico do Botafogo, Jair Ventura, minimizou a pressão sobre os jogadores devido à disputa de uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Com 52 pontos, o time alvinegro carioca luta para permanecer no G7 do Brasileirão e garantir ao menos uma vaga na fase preliminar do torneio continental.

“A gente fala em obrigação. Você já escalou o Monte Everest? Não podemos ter obrigação de fazer uma coisa que nunca aconteceu. O Botafogo nunca foi em dois anos seguidos para a Libertadores. Nunca fui à lua. Vamos procurar essa classificação, mas sem pressão”, ponderou o comandante botafoguense em entrevista coletiva, nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro.

Descontraído, Jair Ventura também comemorou a semana livre para treinamentos com o elenco do time alvinegro antes de enfrentar o Palmeiras, na próxima segunda-feira, às 20 horas, no Allianz Parque, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.