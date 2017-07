Jair Ventura minimiza peso de 3ª derrota seguida e elogia time misto do Botafogo

Ao perder para o Corinthians por 1 a 0 no último domingo, no Itaquerão, o Botafogo finalizou uma semana daquelas para “riscar” do seu calendário, pois antes deste revés caiu por 2 a 0 diante do então lanterna do Brasileirão, Avaí, no Engenhão, na última segunda-feira, e foi superado pelo Atlético-MG por 1 a 0, na quinta, em Belo Horizonte, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Para completar, o clube amargou o inesperado e triste anúncio de aposentadoria do meia Montillo, que chegou no início do ano como reforço de peso e se lesionou logo no início da partida contra o Avaí, em sua quinta lesão no ano, quando se convenceu de que não teria mais condições de atuar profissionalmente.

Após o confronto deste domingo, porém, o técnico Jair Ventura minimizou o peso do revés diante do time corintiano e elogiou a atuação da equipe mista que escalou em São Paulo. O treinador optou por poupar titulares visando o duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Nacional, em Montevidéu, no Uruguai.