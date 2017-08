Jair Ventura lamenta chances perdidas pelo time misto do Botafogo em derrota

O técnico Jair Ventura lamentou as chances desperdiçadas pelo Botafogo na derrota por 2 a 1 para a Ponte Preta, neste domingo, em Campinas, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, a equipe teve oportunidades de retornar ao Rio com um resultado melhor, apesar de ter entrado em campo com uma escalação recheada de reservas.

“A gente teve o controle do jogo no primeiro tempo e não fomos cirúrgicos pra fazer o gol na pequena área, uma com o Leo (Valencia) e com o Brenner. Foi um jogo de duas equipes querendo. O jogo ficou aberto no segundo tempo. Perdemos para nós mesmo, mas o Botafogo foi valente”, analisou o treinador.

Jair Ventura defendeu a estratégia de levar um time com alguns jogadores considerados reservas para o compromisso no interior paulista. O comandante botafoguense explicou que era preciso poupar os principais jogadores para o grande clássico contra o Flamengo, nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã, que valerá uma vaga na final da Copa do Brasil.