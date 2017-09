Jair Ventura indica que usará força máxima contra Flamengo, mas revela desfalques

O técnico do Botafogo, Jair Ventura, indicou que não irá poupar jogadores para o clássico contra o Flamengo, neste domingo, às 19 horas, no Engenhão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, mesmo diante da proximidade do confronto com o Grêmio, também no Rio de Janeiro, na quarta, pela Copa Libertadores.

O comandante do time carioca também comemorou as duas semanas de folga no calendário, devido às partidas da seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2018 contra Equador e Colômbia, para preparar a equipe visando as duas competições.

“Foi um trabalho de recuperação. Perdi cinco jogadores e acabei treinando algumas alternativas. Foi bom para tratar com mais carinho quem não vinha jogando. Passamos nosso modelo de jogo, passamos vídeos. O sonho seria jogar domingo e domingo. Agora, temos chance de recuperar esses jogadores contra o Grêmio”, analisou o técnico em entrevista coletiva nesta sexta-feira após o treino do elenco, no Rio.