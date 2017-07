Jair Ventura exalta 1º tempo ‘impecável’ e defende planejamento do Botafogo

Em desvantagem por ter perdido o jogo de ida por 1 a 0 em Belo Horizonte, o Botafogo encaminhou a sua classificação às semifinais da Copa do Brasil já no primeiro tempo, quando marcou dois dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o Atlético Mineiro, na noite de quarta-feira, no Engenhão. Por isso, o técnico Jair Ventura exaltou a atuação da equipe na etapa inicial, classificada por ele como “impecável”, e destacou que o seu time não se surpreendeu com a postura tática do adversário, que iniciou o duelo sem um centroavante.

“Temos observador técnico e ficamos com a dúvida pela mudança de treinador, se havia a mudança de sistema. Vocês de imprensa acabaram ajudando porque vazaram que ele poderia não jogar com o centroavante. Com a saída do Rafael, tem o perigo da qualidade do volante, mas o time fica mais baixo. Eles vinham no 4-2-3-1, mudou para 4-3-3. Tivemos dois, três minutos para observar. Falei na preleção. Tivemos volume grande, e fizemos, no meu modo de ver, um dos melhores primeiros tempos. Impecável. No segundo tempo, mais que normal, precisam do gol, ficaram mais com a bola. Tentamos, mas eles equilibraram e melhoraram”, disse.

A classificação do Botafogo às semifinais da Copa do Brasil veio após Jair optar por poupar a base titular no duelo com o Atlético Goianiense, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, quando ficou no 1 a 1 com o lanterna da competição. E o treinador apontou que esse descanso foi fundamental para o triunfo de quarta-feira.