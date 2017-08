Jair Ventura celebra recuperação do Botafogo e vê elenco maduro

O técnico Jair Ventura celebrou o poder de reação exibido pelo Botafogo ao superar o Bahia por 2 a 1, no último domingo, na Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixando para trás a decepção pela queda nas semifinais da Copa do Brasil para o rival Flamengo na quarta-feira passada.

“É a importância da próxima jogada, não só no futebol, mas em todos os aspectos da vida. Se você se congelar em uma situação que já passou, você acaba deixando a desejar no presente e futuro. O passado é imutável. Já fomos desclassificados da Copa do Brasil. Doeu. Mas o futebol é bom que te dá uma segunda chance. Essa chance foi hoje (domingo). Fizemos o nosso melhor”, disse.

Assim, Jair Ventura destacou que o triunfo sobre o Bahia foi uma demonstração de maturidade do elenco do Botafogo. Além disso, o treinador elogiou a atuação do time carioca, ainda que o gol da vitória só tenha sido marcado nos acréscimos do segundo tempo.