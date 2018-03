Jair Ventura brinca com atuação de Jailson: ‘Está de parabéns, mas agora chega’

O Santos pressionou na noite deste sábado, criou inúmeras oportunidades e parou sempre na excelente atuação de Jailson. Acabou, assim, derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0, no Pacaembu, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista.

Satisfeito com a atuação de sua equipe, o técnico Jair Ventura apostou que o Santos pode reverter a situação no jogo da volta, na próxima terça-feira. Mas, para isto, ele espera que Jailson não esteja novamente tão inspirado.

“Ele (Jailson) vive um momento fantástico, não só ele, mas o time todo do Palmeiras tem jogadores em um bom momento. E hoje (sábado) ele foi o diferente, o camisa 10, o jogador decisivo”, pontuou. “Parabéns ao Jailson. Mas, para terça, agora chega, né?”, brincou o treinador.

Jair também minimizou o fato da próxima partida ser disputada com mando de campo do Palmeiras – ou seja, haverá torcedores somente do rival nas arquibancadas – e reforçou que o Santos pode se classificar à decisão.

“Sobre jogar com a torcida do nosso rival, vai depender do que apresentar dentro de campo. Lógico que a torcida empurra, mas depende”, completou o treinador, referindo-se à regra da torcida única em clássicos em São Paulo.