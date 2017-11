Jair vê Botafogo mais perto da Libertadores, mas avisa: ‘Foi só mais um passo’

“O que vale é a luta, a entrega coletiva. O Botafogo voltou a ser aquele do ano todo. Somos os líderes do returno”, lembrou. “É mais fácil corrigir quando você vence. Quando perde, parece que é por conta da derrota, mas a gente corrige a todo momento. O ser humano vive em eterna evolução.”

O treinador ainda comentou as vaias e críticas que a equipe vinha sofrendo nas últimas rodadas. “Eles têm todo o direito de me vaiar, e se quiserem aplaudir quando a gente ganhar, eles podem. Não tenho que pedir nada, sigo fazendo o meu trabalho. Realmente, nem sempre vou agradar a todos, e eu tenho minhas convicções. E com elas eu vou morrer. Vou acertar e errar com as minhas convicções.”

