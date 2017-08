Jair reconhece superioridade do Fla e lamenta falta de criação do Botafogo

Jair Ventura reconheceu que o Flamengo foi superior, na semifinal da Copa do Brasil disputada na noite desta quarta-feira, e que o Botafogo ficou devendo no ataque. Para o treinador, faltou criação e postura mais agressiva no setor ofensivo do time alvinegro, no Maracanã. O rubro-negro venceu por 1 a 0 e avançou à final, contra o Cruzeiro, que eliminou o Grêmio.

“Faltou agredir mais, criar mais. Apesar de darmos apenas uma finalização, a chance mais clara foi a cabeçada do Guilherme. O Flamengo não teve chance clara, mas foi superior. Encontramos dificuldades de jogar. O poder individual do terço final aconteceu, mérito deles”, admitiu o treinador.

Jair garantiu que a postura mais defensiva no segundo jogo não era uma estratégia de jogo. “Em todos os mata-matas que jogamos fizemos gols e tivemos vantagem, nessa não aconteceu. Não conseguimos no primeiro jogo, hoje [quarta] foi muito difícil passar. Tivemos dificuldades de construir o jogo e jogar, não foi estratégia ficar atrás e finalizar pouco”, declarou.