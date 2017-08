Jair minimiza jejum do Botafogo no Brasileirão e valoriza empate com Cruzeiro

O empate por 0 a 0 com o Cruzeiro, domingo, no Mineirão, ampliou a série de jogos sem vitórias do Botafogo no Campeonato Brasileiro para cinco. O técnico Jair Ventura, porém, minimizou o jejum da sua equipe na competição e valorizou o ponto conquistado, ainda mais que os principais jogadores foram poupados visando o confronto com o Nacional, do Uruguai, na próxima quinta-feira, pela Copa Libertadores.

“Pelas circunstâncias não foi um resultado ruim. Pela grandeza do Botafogo, sim. Conseguimos um empate fora de casa. O objetivo foi alcançado. Apesar do volume maior do Cruzeiro, tivemos a melhor chance com o Marcos Vinícius no fim do jogo”, disse.

O novo tropeço deixou o Botafogo em 11º lugar no Brasileirão, com 25 pontos. Jair exibiu certo incômodo com os questionamentos sobre o desempenho do time na competição, assegurando que a sua equipe vai se recuperar e destacando que a prioridade nesse momento deve ser a Copa Libertadores.