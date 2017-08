Jair minimiza desfalques e lembra superação do Botafogo antes de pegar o Flamengo

O Botafogo não poderá contar com dois dos seus principais jogadores no duelo de volta da semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã, contra o Flamengo. O zagueiro Joel Carli, xerife da zaga alvinegra, e o atacante Rodrigo Pimpão terão de cumprir suspensão após terem sido punidos com cartões no confronto de ida do mata-mata. Nesta terça, porém, o técnico Jair Ventura minimizou o peso dos desfalques e lembrou que o time botafoguense já superou outras situações em que também atuou sem atletas importantes nesta temporada.

“São duas baixas significativas, mas já passamos por isso no ano. Acreditamos na força do elenco”, ressaltou o comandante, em entrevista coletiva, na qual lembrou que o Botafogo vem avançando nas competições eliminatórias desta temporada, em que se vê envolvido também nas quartas de final da Copa Libertadores. “Estamos passando por mata-matas desde o início do ano. Estamos acostumados com essa situação”, reforçou.

Jair aproveitou os desfalques confirmados que tem na equipe para fazer mistério ao ser questionado sobre quais serão os substitutos que mandará a campo.