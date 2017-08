Jair fecha treino e faz mistério no Botafogo às vésperas de jogo decisivo

O técnico Jair Ventura optou pelo mistério e não deu pistas da escalação do Botafogo para encarar o Nacional, do Uruguai, nesta quinta-feira. A dois dias da partida decisiva, o treinador alvinegro fechou o treino da equipe visando o duelo no Engenhão, que definirá um dos classificados para as quartas de final da Libertadores.

Apesar do mistério de Jair, a escalação do Botafogo deve ser a mesma que vem atuando na competição continental. A única dúvida está na lateral direita. Arnaldo se recuperou de lesão, voltou a treinar e pode atuar na vaga de Luis Ricardo. Caso opte por uma alternativa mais defensiva, o treinador pode ainda utilizar os zagueiros Emerson Santos ou Marcelo no setor.

LEIA TAMBÉM: Jair Ventura exalta espírito de luta do Botafogo após empate

A opção defensiva serviria para sustentar a vantagem obtida na partida de ida, na qual o Botafogo surpreendeu e venceu o tradicional adversário por 1 a 0, mesmo no Uruguai. Para garantir a classificação diante do Nacional, o time carioca também confia no apoio da torcida na quinta.