Jair elogia mudança de postura do Santos e cobra melhor pontaria no jogo da volta

Depois de sofrer durante boa parte do primeiro tempo, o Santos reagiu na etapa final e criou boas chances contra o Palmeiras, mas desperdiçou todas e acabou derrotado na ida da semifinal do Campeonato Paulista, neste sábado, no Pacaembu, pelo placar de 1 a 0.

Para reverter o duelo da volta na próxima terça-feira, também no Pacaembu, com mando do Palmeiras, o técnico Jair Ventura já tem a receita: o Santos precisa ter a mesma atitude do segundo tempo, mas com uma pontaria melhor.

“Ficou evidente a mudança de atitude. Não fiz nenhuma mudança no intervalo e chegamos no segundo tempo com outra postura. Precisamos disso para o próximo jogo. Terminamos o primeiro tempo assim, na verdade, e precisamos manter isso”, avaliou o treinador, lamentando apenas as chances desperdiçadas.

“Precisamos apenas traduzir essas chances claras em gol. E ter essa atitude no segundo jogo, para conseguir a classificação”, acrescentou o treinador, confiante na ida do Santos à decisão.