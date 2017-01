Jair diz que novo tropeço do Botafogo ajudou a sanar dúvidas para Libertadores

O Botafogo vai chegar à sua estreia na fase preliminar da Libertadores, na próxima quarta-feira, contra o Colo Colo, com a moral baixa. Depois de perder para o Madureira na quarta-feira, a equipe ficou no 1 a 1 com o Nova Iguaçu em pleno Engenhão, pelo Carioca.

O técnico Jair Ventura, porém, minimizou os tropeços, lembrando que usou duas equipes distintas, ambas sem ritmo de jogo. “Tivemos um resultado ruim na estreia em virtude da parte física. Não poderíamos mudar o planejamento. Claro que queríamos ganhar, mas mudamos o time todo para dar oportunidade para todos. Foram sete garotos da base. Pagamos o peso da questão física como no primeiro jogo. De maneira gradativa vamos evoluir”, considera.

O treinador também apontou que, ao observar as peças do seu elenco nesses dois jogos, definiu quais serão os 25 jogadores inscritos pelo Botafogo na Libertadores. “Fizemos o que era programado, consegui ver todos os jogadores. Agora tenho uma relação de 25 jogadores para entregar na segunda-feira. Com o jogo consegui ver as coisas de maneira mais clara e evidente”, revelou.

O duelo contra o Colo Colo será às 21h45 da próxima quarta-feira, também no Engenhão, com a volta uma semana depois, no Monumental, em Santiago. Pelo Carioca, o próximo compromisso é contra o Macaé, sábado, no Engenhão.