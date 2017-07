Jair defende descanso de titulares mesmo após empate do Botafogo com lanterna

Para Jair, a estratégia é necessária por conta do calendário de competições do time carioca, que segue na disputa da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. Ele lembrou que adotou a mesma estratégia contra o Corinthians, pela 11ª rodada do Brasileirão, em que o time misto do Botafogo foi derrotado por 1 a 0.

O técnico do Botafogo, Jair Ventura, disse que pode voltar a poupar titulares mesmo após o empate em 1 a 1 com o lanterna Atlético Goianiense no Estádio Olímpico de Goiânia, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo.

Na quarta-feira, o Botafogo recebe o Atlético Mineiro no Engenhão, às 19h30, pela segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil. O time carioca foi derrotado por 1 a 0 no jogo de ida, em Belo Horizonte, no dia 29 de junho. “A gente joga jogo a jogo e fazendo o melhor. No final do ano vamos ver onde chegamos. A nossa meta é jogar cada jogo como uma grande final”, disse Jair.

Pelo Brasileirão, o Botafogo volta a campo no próximo sábado, às 16 horas, contra o São Paulo, no Engenhão. Há duas rodadas sem vencer, o time carioca está na sétima posição, com 24 pontos.

