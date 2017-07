Jair culpa cansaço e maratona de jogos por ‘apagão’ do Botafogo no Engenhão

O técnico Jair Ventura culpou o cansaço e a maratona de jogos do Botafogo pelo que chamou de “apagão” da equipe nos minutos finais do duelo com o São Paulo, no sábado. O time carioca chegou a estar vencendo por 3 a 1, antes de levar uma virada incrível, por 4 a 3. Os visitantes marcaram três gols após os 39 minutos do segundo tempo

“Foi um jogo de muitos gols, aberto, tomamos gol, viramos, São Paulo virou em um apagão nosso. Também por questão físicas, pois nosso time quando descansou foi bem. Os gols foram nos minutos finais. Victor pediu para ser substituído, Roger saiu cansado, time valente, teve apagão”, lamentou o treinador.

Para Jair, o cansaço foi decisivo no resultado do confronto. “Não é desculpa falar que o time cansou, não dá para correr disso com esse calendário. Três sentiram o cansaço. É hora de ter equilíbrio para ter grupo bem técnica e fisicamente, lutamos muito para estar nessas 3 competições. Em nenhum momento reclamo disso, mas são seres humanos”, afirmou.