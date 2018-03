Jair comemora força máxima do Santos para duelo de volta contra o Botafogo-SP

O Santos deve ter todos os titulares à disposição para o segundo confronto com o Botafogo, quarta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Na primeira partida deste mata-mata, em Ribeirão Preto, os times empataram sem gols na noite do último domingo.

“Contamos com todos os jogadores, não perdemos ninguém por lesão ou cartão. Esperamos não ter surpresa para ter força máxima. Convocamos a torcida, que fez uma festa linda no Pacaembu, e que faça na Vila para conseguirmos a classificação”, disse Jair Ventura, se referindo ao duelo realizado no estádio municipal na última quinta-feira, onde o time santista contou com o apoio de quase 21 mil torcedores na vitória por 3 a 1 sobre o Nacional, do Uruguai, pela Copa Libertadores.

O treinador também ressaltou a dificuldade do Campeonato Paulista. Para ele, os clubes do Interior possuem equipes competitivas e uma estrutura diferenciada. Dos quatro grandes times do Estado, apenas o Palmeiras venceu (o Novorizontino) na primeira rodada das quartas de final – derrotou o Novorizontino por 3 a 0, em Novo Horizonte. São Paulo e Corinthians perderam para São Caetano e Bragantino, respectivamente, no Anacleto Campanella e no Pacaembu.

“Estou muito feliz por vir trabalhar em São Paulo. Muito diferente do Carioca, o investimento e os estádios são diferentes, a competitividade é bem maior. Tudo que me falaram (sobre o Paulistão), confirmo trabalhando”, destacou o comandante.