Jailson treina com bola e anima departamento médico

O goleiro Jailson realizou nesta quinta-feira trabalho com bola e deu mais um passo para acelerar o seu retorno aos gramados. A recuperação do atleta deixou o departamento médico do Palmeiras animado, mas ainda não há data prevista para sua volta.

O jogador se lesionou em 9 de agosto, na eliminação do time alviverde diante do Barcelona, do Equador, nas oitavas de final da Copa Libertadores. Na ocasião, ele sentiu a lesão no quadril esquerdo durante as cobranças de pênaltis.

Foto: Cesar Greco - Ag. Palmeiras - Divulgação

Enquanto Jailson treinou em separado, o técnico Cuca comandou na manhã desta quinta-feira mais uma atividade tática de olho no duelo com o Atlético-MG, no sábado, às 16h, em Belo Horizonte, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.