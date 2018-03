Jailson divide méritos após grande atuação: ‘Não jogo sozinho’

Principal destaque da vitória do Palmeiras por 1 a 0 contra o Santos, sábado, na primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista, Jailson descartou o título de herói. Apesar de ter feito quatro grandes defesas, o goleiro dividiu os méritos com os demais jogadores.

“A equipe foi a melhor em campo. Não jogo sozinho, não”, disse o goleiro. “Estou ali para ajudar, uma pequena parcela. Nossa equipe está de parabéns.”

Jailson só pôde atuar no sábado por causa de um efeito suspensivo concedido pelo TJD (Tribunal de Justiça Desportiva) na sexta-feira. O goleiro havia sido suspenso por três jogos pelo pênalti cometido em Renê Junior e as declarações contra a arbitragem dadas após o clássico com o Corinthians, na primeira fase do Estadual.

Agora, a previsão do tribunal é julgar Jailson novamente somente no dia 2 de abril. Assim, ele está livre para jogar inclusive a primeira decisão do Campeonato Paulista caso o Palmeiras e elimine o Santos.

Na terça-feira, novamente no Pacaembu, desta vez com torcida única alviverde, o Palmeiras tem a vantagem de jogar pelo empate para avançar à final. Se perder por um gol, a decisão vai para os pênaltis.

Comedido, Jailson não vê o Palmeiras como favorito, apesar da vantagem conquista na primeira partida. “A gente sabe que ainda tem 90 minutos, não ganhamos nada”, disse.

O atacante Willian, autor do gol da vitória de sábado, seguiu o discurso do goleiro e citou como exemplo os confrontos das quartas de final contra o Novo Horizontino. Mesmo após vitória por 3 a 0 no primeiro jogo, fora de casa, a equipe não tirou o pé do acelerador na partida de volta, no Allianz Parque, e goleou por 5 a 0.

“Sabemos da vantagem, é importante, mas não podemos nos acomodar em cima dela. O estádio vai estar lotado, isso nos empurra. Temos de ser inteligentes. Entrar como se estivesse 0 a 0, assim como foi contra o Novorizontino”, comparou Willian.