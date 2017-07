Jadson vê último clássico com Palmeiras como divisor de águas

Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

Líder do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos, o Corinthians visita o Palmeiras nesta quarta-feira, no Allianz Parque, sabendo que o rival tentará a todo custo acabar com a invencibilidade alvinegra, que já dura 26 partidas. Na opinião do meia Jadson, a boa fase muito se deve à grande atuação da equipe justamente em um clássico com o rival.

“A equipe estava sendo criticada no começo do ano e aquele resultado fez com que a torcida tivesse confiança no grupo. Os jogadores atuaram com muita raça e, mesmo com o erro do árbitro, a equipe se superou e conseguiu uma grande vitória que deu moral”, lembrou o meia, que não disputou a partida válida pelo Campeonato Paulista por ainda estar readquirindo forma física.

No dia 22 de fevereiro, na Arena Corinthians, a equipe de Fábio Carille superou uma expulsão injusta (o árbitro deu cartão vermelho para Gabriel, mas pretendia dar cartão amarelo para Maycon) e mesmo com um jogador a menos, o time derrotou o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Jô, aos 41 minutos do segundo tempo.