Jadson sofre contratura e se torna mais um desfalque no Corinthians

Jadson será desfalque do Corinthians na partida contra o Bragantino, quinta-feira, às 20 horas, no Itaquerão, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O meia passou por exames e foi constatada uma contratura no músculo anterior da coxa direita. Com isso, ele mais uma vez será desfalque, assim como Fagner, que está com a seleção brasileira para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha.

O meia já iniciou tratamento para curar o problema e a previsão é de que ele fique cerca de uma semana fora da equipe. Com isso, Jadson estará fora do primeiro jogo das semifinais do Paulistão, caso o Corinthians avance nesta quinta.

Jadson desfalcou o time nos últimos três duelos, contra Botafogo de Ribeirão Preto, Deportivo Lara e Bragantino. Sem o meia, o técnico Fábio Carille pode manter Emerson Sheik ou apostar em Mateus Vital e até Pedrinho para a posição.

Outra ausência certa para o duelo com o Bragantino e também para os dois jogos das semifinais do Paulistão é o lateral-direito Fagner, que foi chamado pelo técnico Tite para os dois últimos amistosos da seleção brasileira antes da convocação para a Copa do Mundo. Sem ele, Mantuan vai atuar na posição.

O Corinthians terá uma missão inédita desde que Carille assumiu o comando da equipe. Pela primeira vez, o time entrará em campo precisando da vitória para não ser eliminado em um mata-mata. Se a equipe superar o Bragantino por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Com vitória por dois ou mais gols de vantagem, a equipe corintiana estará garantida nas semifinais.