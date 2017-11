‘Só quem acreditou no Corinthians foram nós mesmos e a torcida’

O meia Jadson, do Corinthians, aproveitou o título de campeão do Campeonato Brasileiro para desabafar. Titular durante boa parte da campanha desta temporada, ele perdeu a posição para Clayson na reta final e destacou a falta de confiança que o elenco sofreu desde o início do ano. Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians

“Os únicos que acreditaram em nós, o Corinthians, foram o nosso grupo e a torcida corintiana. Mesmo fazendo um primeiro turno perfeito e caindo de rendimento, tínhamos respaldo da torcida. Mesmo com as críticas que recebemos, continuamos com os pés no chão, fomos conquistando resultados e mais uma vez ganhamos o campeonato”, resumiu o meia.

Embora tenha terminado o ano na reserva, o meia analisa 2017 como um ano especial. “Foi um ano maravilhoso. Não tenho do que reclamar. Ser campeão paulista, sendo contestado e terminar o ano com dois títulos é importante para o grupo todo. Terminar o ano com título é importante na vida de qualquer jogador. A nossa vida é uma gangorra, em que temos momentos bons e ruins. Tivemos um primeiro turno perfeito, caímos de rendimento na segunda parte, mas nos reerguemos”, comemorou.