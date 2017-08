‘Já passei por turbulências muito piores e não me entrego’, diz Cuca no Palmeiras

O técnico Cuca alterou a rotina do Palmeiras nesta terça-feira e pediu para dar entrevista coletiva. O motivo da decisão do técnico foi um manifesto da principal torcida organizada do clube, a Mancha Alviverde, que pediu a saída dele. Em mais de 40 minutos de conversa com os jornalistas, o treinador reiterou que não sai do comando do time e defendeu o presidente do clube, Mauricio Galiotte, e o diretor de futebol palmeirense, Alexandre Mattos, que também estão sob pressão.

O clube havia designado anteriormente uma entrevista coletiva do lateral-direito Jean, que foi substituída para que o treinador pudesse dar explicações sobre o momento conturbado vivido pelo time depois da derrota por 2 a 0, sofrida no último domingo, para a Chapecoense, em casa. “Foi por isso que vim aqui hoje, em um momento desse, é ruim deixar um jogador vir aqui hoje para responder certas perguntas que ele nem vai ter o que falar”, disse Cuca. “Tenho certeza de que vamos reverter (a fase complicada) juntos. Já fiz mais de mil jogos como treinador, passei por turbulências muito piores e não me entrego”, completou.

LEIA TAMBÉM: Com dores no ombro, Sasha vira dúvida e preocupa Internacional

Cuca vive pressionado desde as eliminações nas últimas semanas na Copa do Brasil, diante do Cruzeiro, e na Copa Libertadores, para o Barcelona, do Equador. Os resultados ruins, junto com tropeços no Campeonato Brasileiro, deixam o clube com poucas chances de título na temporada. A oportunidade está restrita ao Brasileiro, competição em que o Corinthians lidera com folga.