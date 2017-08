Já de olho em 2018, Palmeiras terá a volta de 19 jogadores emprestados

À espera do fim do ano para contar com a chegada do primeiro contratado para 2018, o zagueiro Emerson Santos, o Palmeiras terá ainda muitos outros jogadores à disposição do clube para começar a próxima temporada. Segundo informações do site oficial, serão 19 atletas emprestados que voltarão de empréstimo e vão ficar à disposição do técnico Cuca.

No entanto, apesar da grande quantidade, a maioria não deve permanecer no elenco. De todos os retornos, somente dois já têm reintegração garantida. Os laterais João Pedro, da Chapecoense, e Victor Luís, do Botafogo, têm o retorno certo para reforçar o time para a próxima temporada. Os dois são das categorias de base do Palmeiras e vão reforçar setores com problemas na equipe atual.

Entre o fim de novembro ao começo de janeiro, quando a equipe vai se reapresentar, o Palmeiras terá o retorno de atletas de todas as posições. Os primeiros a voltar serão atletas que estão na Série B, como o goleiro Vágner, o meia Juninho e o atacante Gabriel Leite, todos cedidos ao Guarani. A lista se encerra com Leandro. O atacante tem vínculo até o começo de janeiro com o Kashima Antlers, do Japão.