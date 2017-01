Ituano faz 2 gols no 1º tempo e bate Guarani na estreia da Copa São Paulo

Oito jogos foram disputados no início da tarde desta terça-feira pela primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em Itu, o Ituano conseguiu fazer valer o fator campo ao vencer o Guarani por 2 a 0, em clássico do interior paulista pela competição. Serão disputados mais 22 jogos durante o dia.

Pelo Grupo 16, o Ituano não teve dificuldades para vencer o Guarani por 2 a 0, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Bassani abriu o placar para os donos da casa, aos 18 minutos do primeiro tempo, enquanto Valmir, aos 34 da mesma etapa, fez o segundo.

No Grupo 1, Votuporanguense e Auto Esporte-PB ficaram no 1 a 1, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. Já no Grupo 2, o Mirassol venceu o Tanabi por 1 a 0, no Estádio Alberto Victolo. O mesmo vale para o Comercial, que também fez 1 a 0 no Rio Claro, na cidade de Cravinhos, pelo Grupo 8.

Pelo Grupo 11, o Paulista fez valer o fator campo e estreou vencendo o Red Bull Brasil por 1 a 0, no estádio Jayme Cintra em Jundiaí.

Quem também venceu foi o Desportivo Brasil, que fez 1 a 0 no Sampaio Corrêa-MA, no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz; e o Primavera, que passou sufoco, mas venceu o União-MT por 4 a 2, no Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba. Já Atibaia e ABC ficaram no 0 a 0, em Atibaia, pelo Grupo 12.

Confira os resultados de jogos já encerrados nesta terça-feira:

Desportivo Brasil 1 x 0 Sampaio Corrêa

Votuporanguense 1 x 1 Auto Esporte

Tanabi 0 x 1 Mirassol

Comercial 1 x 0 Rio Claro

Paulista 1 x 0 Red Bull Brasil

Atibaia 0 x 0 ABC

Primavera 4 x 2 União

Ituano 2 x 0 Guarani