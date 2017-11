Itália perde da Suécia fora de casa e se complica na luta por uma vaga na Copa

A Itália decepcionou, perdeu para a Suécia nesta sexta-feira e se complicou na luta por uma vaga na Copa do Mundo do ano que vem. Em Solna, a seleção apresentou algumas de suas antigas falhas, foi derrotada por 1 a 0 no jogo de ida da repescagem europeia e agora corre o risco de ficar fora da competição na Rússia.

Johansson marcou o único gol da partida, que aproximou os suecos de uma vaga no Mundial. Agora, a Itália precisará vencer por dois gols de diferença no duelo de volta, segunda-feira, em Milão, se quiser evitar o vexame de ficar de fora da Copa apenas pela terceira vez em sua história. Por outro lado, a Suécia tenta se garantir em sua 12.ª edição do torneio, a primeira desde 2006.

LEIA TAMBÉM: Lucas Veríssimo exalta fase do Santos e diz: 'Vamos brigar até o fim pelo título'

O começo da partida desta sexta foi bastante animado e antes dos dez minutos, cada seleção já havia levado perigo uma vez. Aos cinco, Belotti recebeu cruzamento da esquerda e subiu sozinho na risca da pequena área, mas cabeceou rente à trave. Dois minutos depois, Toivonen arriscou de fora da área e assustou.