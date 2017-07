Isner bate Muller, vai à final em Atlanta e buscará 2º título seguido nos EUA

Embalado pela conquista do Torneio de Newport, realizado em quadras de grama, o norte-americano John Isner se garantiu na final do ATP 250 de Atlanta, neste sábado, ao vencer o luxemburguês Gilles Muller por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.

Atual 20º colocado do ranking mundial e segundo cabeça desta competição realizada em quadras duras em seu país, Isner assim se credenciou para buscar o seu quarto título em Atlanta, onde já se sagrou campeão em 2013, 2014 e 2015.

LEIA TAMBÉM: Com Guilherme e cheia de jovens, Rússia define lista para Copa das Confederações

Ele também buscará o seu 12º título no circuito profissional na decisão deste domingo, na qual terá pela frente o norte-americano Ryan Harrison, 42º colocado do ranking da ATP, que na noite deste sábado derrotou o britânico Kyle Edmund, o 45º, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (5/7), 6/3 e 6/4.