Irlanda segura empate com a Dinamarca antes de decidir vaga na Copa em sua casa

Apesar de um duelo sem qualquer brilho e com poucas chances criadas pelas duas seleções, a Irlanda deu neste sábado um importante passo para se garantir na Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Mesmo jogando em Copenhague, segurou o empate por 0 a 0 com a Dinamarca, em jogo válido pela repescagem europeia do Mundial.

A partida da volta será disputada na próxima terça-feira, às 17h45 (horário de Brasília), em Dublin. E, para se garantir em sua quarta Copa do Mundo, a Irlanda precisa de uma vitória simples em casa. Já a Dinamarca, em busca de sua quinta participação, vai precisar surpreender o adversário.

As duas seleções entraram em campo neste sábado com posturas bem distintas: enquanto a Dinamarca aproveitava o apoio de sua torcida para pressionar, a Irlanda recuava e tentava segurar o empate para o jogo da volta.